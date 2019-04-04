德国2019年GDP增长预计达0.8%

（早报讯） 德国五大研究机构报告显示，德国今年的经济增速将不及此前预期的一半，生产总值增长率或将达0.8%。

彭博社报道，研究机构星期四（4日）在柏林公布了最新展望，预测这个欧洲最大经济体2019年的国内生产总值(GDP)将增长0.8%。去年9月份的预计为增长1.9%。

研究机构写道：“德国生产受阻的规模以及全球经济放缓的范围之前被低估了”。机构补充说，只要政治风险不加剧，伴随数个季度萎缩的陷入“显著衰退”的风险就很小。

另外，报告也指德国面临的经济风险包括全球贸易争端和英国无序脱欧。