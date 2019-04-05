世卫：高收入国与低收入国人口预期寿命相差18.1岁

（早报讯）世界卫生组织发布的报告显示，2000年至2016年，全球人口出生时的预期寿命提高了5.5岁，而高收入国家人口预期寿命比低收入国家高出18.1岁。

中新社报道，根据4日发布的《2019年世界卫生统计》，2000年至2016年间，全球人口出生时的预期寿命从66.5岁提高到72.0岁；出生时的健康预期寿命，即人们可期望健康生活的年数，从2000年的58.5岁提高到2016年的63.3岁。

然而高收入国家同低收入国家仍有巨大差异，高收入国家死亡人口主要是老年人，而低收入国家死亡人口中约三分一是5岁以下儿童。

报告首次按性别对人口预期寿命进行分析。数据显示，世界各地女性寿命普遍比男性长。报告指出，在女性难以获得卫生服务的地区，男女预期寿命差距最小。在卫生服务稀缺的低收入国家，每41名妇女中就有一人死于怀孕或分娩，而高收入国家每3300名妇女仅有一人死亡。随着医疗卫生水平的提高，女性的预期寿命增长显著。

报告称，造成男女寿命差异的原因，一些是生物学因素，一些受制于环境和社会因素，另一些则受到卫生服务影响。

据统计，男性求医问药的情况普遍比女性更少，自杀、交通事故、谋杀给男性带来的风险更大。