法国要求部分隆胸材料撤出市场

（早报讯）法国国家药品与健康产品安全局4日发布公告，要求绒面隆胸材料及聚氨酯隆胸材料撤出市场，但不建议已植入此类隆胸材料的女性进行预防性移除。

新华社报道，法国国家药品与健康产品安全局表示，根据长期展开的多项调查，该机构认为绒面和聚氨酯隆胸材料可能构成罹患间变性大细胞淋巴瘤“罕见但严重的风险”，出于谨慎考虑，要求这类材料撤出市场。

公告说，该项措施将于2019年4月5日生效。此次要求撤出市场的产品来自六个生产厂家，涉及型号多达90种。

公告引述相关数据说，自2011年以来，法国共报告59例与乳房植入假体相关的间变性大细胞淋巴瘤病例，经研究机构确认，三个死亡病例与此相关。

鉴于间变性大细胞淋巴瘤的总体发病率非常低，法国国家药品与健康产品安全局不建议已植入绒面或聚氨酯隆胸材料的女性进行预防性移除，同时呼吁在医美手术中优先使用表面光滑的乳房植入假体。

另据法新社，法国现有40万至50万名女性植入乳房假体，其中许多人使用绒面隆胸材料，这类材料表面较粗糙，有助附着于乳房组织，不易移位。美国食品与药物管理局此前发布的数据显示，全世界已报告的罹患间变性大细胞淋巴瘤的隆胸女性中，大部分人使用的是绒面植入材料。