波音总裁承认失事客机飞行控制系统犯错

（早报讯）美国波音公司总裁米伦伯格4日在公司官网上发表声明，承认在最近两起波音737 MAX 8客机空难事故中，飞机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)犯错，并表示将在未来几周内完成相关软件更新。

新华社报道，米伦伯格说，尽管两起空难事故的全部细节仍有待官方机构最终报告公布，但随着埃塞俄比亚航空公司302航班事故初步调查报告的发布，很明显在这两起空难中，飞机上MCAS都被迎角传感器的错误数据启动。

米伦伯格表示，多数空难都是由一系列连锁事件引发。在这两起空难事故中，本有可能打破其中的链条，避免事故发生。他承认，错误启动MCAS会加剧飞行员“高负荷工作环境”中的压力，而“消除这种风险是我们的责任”。

米伦伯格说，737MAX的相关软件更新已接近完成，预计将在未来几周内完成认证和安装。

埃塞交通部长莫格斯4日在发布会上介绍了埃塞航空空难的初步调查结果。莫格斯表示，飞行员遵循了飞机操作程序，但还是无法控制飞机。建议波音公司重新检查飞机控制系统。

埃塞航空公司一架波音737-8客机3月10日坠毁，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司空难事故之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故 。