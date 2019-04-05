全球五分之一的死亡与不良饮食有关

（早报讯）一项全球研究发现，近五分之一的死亡与不良饮食习惯有关。那些喜食加工肉类、高盐（钠）食物和含糖饮料的人更易死亡。

美国侨报网引述今日美国的报道说，周三公布的这项研究表明，全球每年有成百上千万人因不良饮食习惯死亡，他们的饮食中缺乏谷物和水果。

这份发表在期刊《柳叶刀》上、经同行评议的《全球疾病负担分析》表明，约五分之一的死亡（约1100万）与不健康的饮食习惯有关。根据2017年的数据，人们没有摄入足够的坚果、种子、牛奶和全谷物。相反，他们饮食中存在过多的加工肉类、高盐（钠）食物和含糖饮料。

研究作者——华盛顿大学教授默里（ Christopher Murray）在一份声明中说：“这项研究证实了许多人多年来的想法，不良饮食造成的死亡人数超过世界上任何其他风险。”

死亡者中，包括约1000万人患有心血管疾病，91万3000人患有癌症，近33万9000人患有2型糖尿病。

各国不良饮食习惯风险各不相同，美国列第43位，其中每10万人有171人因此死亡。研究人员称，美国人死亡和患病的主要膳食风险因素是全谷物摄入量低，达不到每天125克的标准。

英国排在第23位。与饮食有关的死亡率最低的国家是以色列、法国、西班牙和日本。 乌兹别克斯坦、阿富汗和马绍尔群岛的死亡率最高。

按区域看，高盐（每天3克以上）饮食给中国、日本和泰国带来最大的饮食风险．此外，中国饮食相关癌症死亡率最高（每10万人口死亡42例）。15种不良饮食习惯中，喜食高盐及全谷物、水果摄入量不够是中国人最大的不良饮食习惯。

穆雷称：“这篇论文还强调了全面干预措施的必要性，以促进所有国家健康食品的生产、运送和消费。”