菲军方从阿布沙耶夫武装手中解救2外国人质

（早报讯）菲律宾军方5日说，政府军连日来在菲南部苏禄省成功解救出两名被阿布沙耶夫武装绑架的外国人质，包括一名马来西亚人和一名印度尼西亚人，另有一名印尼籍人质在解救行动中丧生。

新华社报道，菲军方西棉兰老岛司令部发表声明说，5日下午，菲海军陆战队在苏禄省一个小岛上与阿布沙耶夫武装分子遭遇，当时武装分子挟持两名人质试图下海逃走。经过战斗，菲军士兵打死三名阿布沙耶夫武装分子，两名人质中一人溺水身亡，另一人获救。经确认这两名人质均为印尼人。

西棉兰老岛司令部还说，菲海军陆战队4日下午在同一个小岛上与一伙阿布沙耶夫武装分子交火。武装分子在溃退过程中将其挟持的一名马国人质开枪打伤并遗弃。战斗结束后，军方把人质送到一家军队医院进行救治，目前其身体状况稳定。

据菲军方介绍，这三名人质是在同一起劫持事件中被阿布沙耶夫武装绑架的。去年12月，这三人乘坐的船只在马来西亚沙巴州外海被一伙阿布沙耶夫武装分子拦截，三人随后被绑架至菲律宾苏禄省的丛林里。

阿布沙耶夫武装成立于上世纪90年代初，主要在菲南部地区活动，曾参与制造一系列恐怖袭击和绑架事件。在政府军打击下，该组织势力已被削弱。据菲军方统计，目前阿布沙耶夫武装仍有300至400人。