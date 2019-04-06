亚马逊加入卫星互联网竞争

（早报讯）美国科技公司亚马逊日前提出自己的卫星互联网计划，准备发射3000多颗卫星，为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速宽带服务。亚马逊发言人皮索尔5日向新华社确认，亚马逊的“柯伊伯项目”是公司卫星互联网计划的一部分，它计划通过发射近地轨道卫星“星群”，“为数千万无法接入宽带互联网的人提供服务”。

此前有美国媒体报道，位于华盛顿一家名为柯伊伯系统的公司，通过美国联邦通信委员会向国际电信联盟提交了一份申请，计划将3236颗卫星送入近地轨道。国际电信联盟是协调通信卫星等事务的联合国机构。

据介绍，这些卫星将覆盖北纬56度到南纬56度之间的区域，全世界超过九成人口居住在这个区域。

皮索尔说，项目还需得到联邦通信委员会的批准，亚马逊尚没有实施该项目的具体时间表。

亚马逊是最新一家加入卫星互联网竞争的公司。美国太空探索技术公司计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，提供高速互联网接入服务，去年2月已将首批原型卫星送入太空。其他一些有卫星互联网计划的公司还包括美国一网公司、加拿大通信卫星公司等。

亚马逊没有透露是否将使用公司创始人贝索斯创建的蓝色起源公司的火箭来发射卫星，但加拿大通信卫星公司已与蓝色起源签订了发射协议。