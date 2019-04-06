FBI局长：白人至上主义蔓延威胁国家安全

（早报讯）美国联邦调查局局长雷伊在国会的听证会上指出，白人至上主义正对美国安全形成持久性、蔓延性的威胁。

美国侨报网引述《赫芬顿邮报》的报道说，在回答议员关于白人至上主义者极端行为对于公众安全威胁的问题时，雷伊（Christopher Wray）说，该极端主义的威胁具有持久性和蔓延性，联邦调查局（FBI）已通过国内反恐及民事反仇恨犯罪两条线对其进行监控。

雷伊4日的表态是在美国总统特朗普否认右翼暴力行为在全球有抬头趋势数周后所做出的。上个月，一名自称为白人国家主义者的澳大利亚籍男子在新西兰两所回教堂枪杀50名信徒。对此，特朗普说，这类暴力行为仅是一小撮有非常严重问题的人所为。

据统计，相较于来自海外的极端主义者，在过去两个联邦财政年度中，被捕的国内恐怖主义者人数更高，在这其中，右翼极端主义者占多数。根据目前联邦法律，国内恐怖主义并不列为犯罪，这些嫌疑人多以违反武器管制或其他罪名定罪。

特朗普多次被指责助长白人主义者气焰。他曾称黑人为主的国家是“屎坑国家”，移民是“动物”。在2017年弗吉尼亚夏洛茨维尔（Charlottsville）暴乱发生后，特朗普表示，游行的双方都有好人。一名在暴乱中开车撞死、撞伤多名反对者的白人主义者菲尔德斯（James Alex Fields）上周就联邦检方的仇恨犯罪指控表示认罪，以此换取免遭死刑。