涉13亿美元 美国史上最大医保诈欺案主犯定罪

（早报讯） 美国佛罗里达州一名男子涉嫌在十八年里诈骗政府的医疗保健计划多达涉13亿美元(17.61亿新元)，陪审团在5日认定他罪名成立。检察官称这是有史以来司法部处理的最大起诈骗案。

彭博社引述检察官说，50岁的迈阿密海滩居民埃斯福莫斯（Philip Esformes）利用佛罗里达州南部一些养老院和辅助生活设施网络骗取美国政府医疗保健计划的资金，同时为病人提供不足或不必要的护理。

检察官指出，从1998年到2016年，被告为自己“赚取”了至少3700万美元，他利用这些“收入”过奢华的生活，买名车和价值36万美元的手表等。检察官说，被告还利用部分钱来贿赂宾夕法尼亚大学的篮球教练，帮助他的儿子进入大学的沃顿商学院。去年，涉案教练已对洗钱控状认罪。

经过为时七周的庭审，被告面对的20项支付贿赂、收受回扣等控状成立，其余6项尚未作出决定。陪审团经过四天的斟酌后才作出决定。

美国侨报网综合媒体的报道说，在迈阿密联邦法院庭审期间，检察官称，被告策划了这起骗局，通过向医生行贿并支付回扣，让病人转介到他名下的养老院中。其他欺诈行为还包括向监管机构支付贿赂，以了解检查员何时会对其设施进行突然访问，或者患者是否提出了投诉。

埃斯福莫斯在迈阿密-戴德地区有数十家养老院和辅助生活设施，他还在迈阿密、洛杉矶和芝加哥有房产。

庭审期间，证人们描述了被告指导他们用现金贿赂医生的过程，包括使用“fettuccine”这样的代码。证人称，回扣的目的是让他的设施满负荷运转。

根据证词，该计划很快变得更加复杂，他们开始夸大Medicare账单，以便支付回扣和贿赂。

一名监管机构的员工也作证说，她收到贿赂后，向埃斯福莫斯的合作者提供了一份未经宣布的检查时间表，她声称自己知道这份表格是给他们老板埃斯福莫斯的。

埃斯福莫斯的辩护律师试图诋毁证人，称他们说谎是为了减刑。律师辩称，原告从未向医生和监管机构行贿。他们说，发票金额看上去“有诈”，但这是埃斯福莫斯的合作者为在月底同他“算清楚”的方式。但这笔钱是埃斯福莫斯自己的钱，而不是医疗保险金。

但同谋作证称，被告通过让其他医疗服务提供者接触他设施中的病人，以不必要或虚假的服务费用向Medicare发账单，从中抽成。其中一些回扣给了他的情妇们。

尽管原告律师极力辩称，埃斯福莫斯从未支付过回扣，但陪审团最终判定，他不仅收受回扣，还参与了洗钱、贿赂和妨碍司法公正。