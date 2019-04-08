卢旺达系列活动纪念大屠杀25周年

（早报讯）卢旺达大屠杀25周年纪念活动7日上午在卢旺达首都基加利拉开帷幕，多国领导人和国际组织代表出席。

纪念活动在埋葬了25万名大屠杀遇难者的卢旺达大屠杀纪念馆开启。卢旺达、埃塞俄比亚、乍得、吉布提、尼日尔和比利时等国国家元首或政府首脑及非盟委员会主席法基、欧盟委员会主席容克在纪念馆为遇难者献上花圈。卢旺达总统卡加梅及其夫人以及法基和容克共同点燃纪念火炬。随后，卢旺达中学生在现场唱起纪念歌曲。

在随后于基加利会展中心举行的纪念仪式上，卡加梅说，卢旺达人“已经成为一家人”，“卢旺达人忍受的苦难将使卢旺达人奋斗精神不灭……历史不会重演”。他说，现在近60%的卢旺达人是在大屠杀以后出生的，他呼吁卢旺达年轻人承担更多责任，积极参与国家发展建设。

据悉，卢旺达全国各地的纪念活动将持续近三个月，卢旺达驻外使领馆也将在全球范围陆续开展相关纪念活动。

新华社报道，1994年4月至7月，卢旺达图西和胡图两大部族发生大规模暴力冲突，共有50万至100万人惨遭屠戮，其中大部分遇难者为图西族人。2003年12月，联合国大会通过决议，将每年的4月7日定为“反思卢旺达大屠杀国际日”。去年1月，联合国大会通过决议，将卢旺达大屠杀纪念日正式名称改为“反思1994年针对图西族的卢旺达大屠杀国际日”。