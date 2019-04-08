日本各地纷制定计划争夺赌场经济蛋糕

（早报讯）尽管在日本开设赌场的门槛很高、限制性规定较多，而日本政府初步确定建设综合度假区的地方最多不过三个，但目前大阪、北海道、长崎、爱知等多个地方政府经已摩拳擦掌，准备争夺开设赌场的资格以推动地方经济。

中新社报道，据《法制日报》消息，目前对开设赌场最积极的是地处关西的大阪。2月12日，先于政府的施行令，大阪已制订了争取在2025年世博会举办地人工岛“梦洲”修建综合度假区的基本构想方案。

日本媒体爆料，日本首家赌场计划落户大阪。鉴于其毗邻城市神户是日本最大黑帮势力山口组的大本营,大阪政府准备在度假设施建设地“梦州”新设专门监管赌场的警察局。大阪还将设立为日本赌客提供辅导的窗口以及24小时热线服务。

另外，长崎县3月7日表明将争建综合度假区并在2024年开业的计划。据长崎综合度假区推进室长西村一宏，长崎已与美国、欧洲和亚洲的20多家海外博彩业者进行接洽，下一步将在2020年底前从中选择一家参与长崎县综合度假区开发项目。

2020年综合度假区正式在日本落地后，将催生一个规模达数万亿日元的巨大市场。此外，综合度假区在刺激外国游客消费和拉动地方基础设施建设等方面也被寄予厚望。