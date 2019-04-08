素汉堡不称“汉堡”？ 欧洲议会为素食正名

（早报讯）据美国《世界日报》，欧洲议会农业与农村发展委员会（AGRI）通过一项食品标签法修正案，该草案规定，不含肉类的产品不得使用与肉相关字眼。

中新网报道，草案日前获得80%委员会成员的支持，相关肉类名称包括牛排、香肠、薄肉片和汉堡等。草案将于5月欧洲议会选举过后，由欧洲议会成员投票表决。

负责监督立法的法国议会成员安德里厄（Eric Andrieu）表示，投下赞成票的议会成员纯粹是为了消费者利益着想，“人们需要知道他们在吃什么，想要少吃肉的人也应该知道他们在吃什么，人们都应该知道他们的盘子里有什么”。

安德里厄说，这作法可被视为替素食品牌创造机会，“牛排”一词应该只适用于真正的牛肉，而有些新产品也应当拥有新名称，在这方面仍有很多工作要做，需要发挥创造力。

但也有反对人士认为，这不过是肉类游说团体在维护自身利益，而且这会扼杀素食主义潮流。

欧洲绿党议会成员卡托（Molly Scott Cato）说：“这显然是试图攻击像素食肉的肉类替代品。”虽然对新规的背后动机感到怀疑，但她理解这也反映了肉类行业承受压力，担忧其市场被削弱，因为人们转向更便宜与健康的食物。