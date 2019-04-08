马国盛传柔州部长萨鲁丁为新大臣人选

（早报讯）马来西亚政坛盛传柔佛州卫生、环境及农业委员会主席萨鲁丁是新大臣人选，但萨鲁丁昨日受询时不愿多谈柔州大臣被撤换的传言，仅说，他至今没有被首相马哈迪或党领袖召见。

据透视大马新闻网报道，柔州大臣奥斯曼沙比安有可能被撤换，萨鲁丁将会是接任大臣的热门人选。萨鲁丁是土著团结党主席慕尤丁的爱将，在509大选，他被慕尤丁钦点上阵武吉哈逢州议席，中选后受委为州行政议员（州内阁部长）。

此外，柔州一个不愿具名的州行政议员接受《星洲日报》访问时，否认奥斯曼沙比安会遭到撤换的消息。他说，柔州大臣与首相马哈迪周一的会谈结果，将会带上来临周三召开的行政议会讨论。

他表示，奥斯曼沙比安从去年上任至今，已经有数次被马哈迪召见，不解为何昨日下午例常会见首相的行程，却会被外界扭曲为被撤换的传言。

据报道，奥斯曼沙比安的学历风波、处理巴西古当金金河化学废料污染课题，以及他巡视马新争议水域的做法，已引起许多不满。更甚者，他对联邦政府拟在柔佛新山港口水域发展全球最大的船对船转运中心被蒙在鼓里，令柔佛苏丹依布拉欣大怒。因此，坊间盛传他在希望联盟执政后不到一年，即将成为首名被撤换的大臣。