马部长：须谨慎处理罗马规约 防类似埃及政变

（早报讯）马来西亚联邦直辖区部长卡立沙末指出，政府必须谨慎处理《国际刑事法院罗马规约》（罗马规约）课题，以防类似埃及的政变事件发生。

首相马哈迪指有人借罗马规约课题挑拨王室推翻政府，上周五宣布撤签这项规约，而外交部长赛夫丁则提醒，一些非民主的“深暗势力”，企图勾结特定组织，不惜煽动民众上街示威以推翻民选的希盟政府。

“深暗势力”（Deep State）又称“深层政府”，泛指官僚机构、公务员、情报组织与财团等单位。它们并非民选，却操控政府运作。

询及这是否会在马国发生，卡立沙末不排除该可能性。他说：“尤其马来人占马来西亚70%的人口，他们若被影响相信马来人处于危险，你也知道，军警也以马来人为主的机构，政府必须谨慎处理这项课题。”

他指出，虽然埃及并非多元文化的国家，但因为对新政府的不安及不确定性而遭暗势力利用。

卡立沙末今天在国会走廊受询及赛夫丁的言论时回应说，赛夫丁的“暗势力”声明是一般性发言，但也避免类似埃及政变在马国上演。

“我们从埃及事件中吸取教训，我们很自然想到，像我们这种国家，尤其是第一次政权更换，有一些不同意更换政府……我们必须谨慎，尤其我们是新政府的身份。”

他说，王室被牵扯在内是政府决定撤回签署罗马规约的原因。他说，希盟政府一再被挂上反马来人、反回教及反王室的指控，王室与学者后来也陆续发表声明，担心罗马规约会破坏统治者地位，以致政府必须重新考虑是否签署罗马规约的课题。

询及政府未来会否再签署罗马规约时，他指这得须视公众对这项课题的了解程度。