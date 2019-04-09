韩国屡现涉毒丑闻 专家呼吁再打缉毒战

（早报讯）在韩国，继人气明星、富二代吸毒频上热搜之后，律师出身的著名综艺人河一涉嫌网购冰毒被拘的消息震惊韩国社会。随着互联网日益普及，任何人都可轻易接触毒品被认为是严重的社会问题，专家呼吁要再打缉毒战。

韩联社报道，韩国大检察厅的统计数据显示，涉大麻、毒品、精神药品的违法人员2013年为9764人，2017年为1万4123人，2018年为1万2613人。2018年虽同比减少10%，但单看毒品犯罪，2017年为1475人，2018年为1467人，相差无几。

除涉毒犯罪人数增加外，普通人可轻易接触毒品的问题十分严重。根据大检察厅发布的犯罪白皮书，2017年因在韩国发布毒品类销售广告而被捕人员有55人，广告发布渠道覆盖YouTube、聊天工具、网络论坛、社交平台、搜索广告、暗网等。虽然韩国修订相关法律，对发布涉毒广告者也严惩不贷，但若卖家和买者使用暗语，侦查机关很难追踪。

此外，在网上学习制造冰毒的技术后在家制毒、利用国际邮包从大麻合法流通的国家走私毒品的案件也逐年增多。

分析认为，政府应趁毒品问题成为社会焦点、大众对毒品的警戒心理高涨的时候打响缉毒。

韩国毒品犯罪学会会长全经寿表示，从犯罪人数来看，韩国已不再是远离毒品的净土。鉴于在国内流通的毒品中90%为用致命化学物制造的冰毒，政府应从保护人民生命和健康的高度开展禁毒工作。全经寿建议青瓦台和国会应成立禁毒指挥机构，采取涵盖打击毒品、支持戒毒到犯人教育的全方位措施。