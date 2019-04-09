马哈迪：柔佛大臣已经辞职

（早报讯）马来西亚首相马哈迪周二表示，柔佛州务大臣奥斯曼周一已经辞职，柔佛目前没有州务大臣。奥斯曼因此成为希盟去年上台后首位辞职的州务大臣。分析员认为这将冲击希盟政府的威信。

马哈迪周二在国会走廊向媒体宣布上述消息时，并未说明奥斯曼辞职的原因。“我以后告诉你。”至于何人将取代奥斯曼，马哈迪只表示新大臣将由土团党柔佛州领袖中选出。奥斯曼将被撤换的传闻这几天热传，首相马哈迪周一召见奥斯曼更加强这种猜测。

柔佛王储依斯迈周二在推特表示，柔佛苏丹依布拉欣多个月前就考虑撤换大臣，并声明希望新大臣应以柔佛的繁荣和人民福祉为重而不是布城的“应声虫”（yes man）。 依斯迈表示，柔佛王室发出撤换州务大臣的谕令已久，但有人却试图让民众觉得撤换大臣的命令并非来自王室。“别忘了委任州务大臣是苏丹的绝对权力。够了，这样的政治活动够了。”

据《新海峡时报》报道，奥斯曼因为多个因素而面临下台压力，其中包括没向柔佛苏丹提呈经济蓝图。“王室密切观察奥斯曼过去数月表现后并不太满意，尤其是他忽略向王室展示柔佛经济蓝图的要求。州政府至今都没向苏丹展示任何蓝图，他们没有方向。”

消息人士指出，压垮骆驼的最后一根稻草，其实是上月爆发的巴西古当金金河污染事件。奥斯曼在州内面对严重污染危机时前往印度尼西亚峇淡岛。“州政府在这次危机事件中似乎退居二线，并未宣布任何拨款。反而是苏丹拨出100万令吉（约33万新元）。这些事件令苏丹对他失去信心。”