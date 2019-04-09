拟向美施报复性关税　欧美贸易战或升级

（早报讯）欧洲联盟准备就美国对波音公司的补贴实施报复性关税，在华盛顿誓言要以关税反击欧盟对空中客车的支持数小时后，跨大西洋的贸易紧张局势明显升级。

彭博社报道，这两套拟议的惩罚性措施是美国和欧盟在世界贸易组织（WTO）长达14年争端的最新转折，双方都指责对方非法补贴各自的主要飞机制造商。美国总统特朗普领导的政府周一表示，由于欧洲的补助，美国将对110亿美元（约149.15亿新元）欧盟输美商品征收关税。

宣布针对喷气式客机、奶酪、葡萄酒和摩托车等欧洲商品的新措施时，美国贸易代表办公室指欧盟对空客的支持造成了“不利影响”。欧盟称美国贸易代表办公室引用的110亿美元金额遭到“严重夸大”，并表示正准备实施反击。虽然欧盟尚未披露针对的美国商品总量，但空客称欧盟会对美国采取“规模大得多的反制措施”。

美国及欧盟长久以来对补贴就意见相左，美国政府2004年向WTO申诉欧盟对空客提供补贴。贸易代表办公室指出，自美国提出质疑以来，欧盟不但维持多数补贴不变，还展开额外的支援。欧盟的反诉也仍在该贸易组织蜿蜒推进，WTO上个月裁定，华盛顿州向波音提供的约3.25亿美元税收优惠是非法的。

美国政府表示，只有在WTO今年夏季做出最终决定后，美国威胁的关税才会实施。WTO去年5月裁定，空中客车的A380和A350飞机获得了非法补贴，影响了波音的销售。

当此之际，欧盟成员国正致力于批准授权欧洲委员会就削减工业关税与美国政府展开磋商。欧洲正在努力抵挡美国对外国汽车和零部件的关税威胁，而新的威胁可能会让形势变得更加复杂。