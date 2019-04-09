空中客车：美对其飞机制裁缺法律基础

（早报讯）欧洲飞机制造商空中客车周二指出，美国就该公司的飞机实施贸易制裁缺乏法律基础，并对贸易紧张情势发出警告。

美国贸易代表周一提出一份欧盟产品清单，包括从大型商用飞机和零组件到乳制品及葡萄酒等，打算对这些项目加征关税，以报复欧盟的飞机补贴。

10多年来欧盟和美国相互指控对波音和空中客车（空中巴士／Airbus）提供违法补助。双方都已遭世界贸易组织（WTO）判定提供数以10亿美元计资金，藉以取得竞争优势。

路透社艺术空中客车发言人奥乐（Rainer Ohler）说，该公司已经采取行动，以符合剩余的“相对次要”的要求。他还说，美国所言欧盟给空客的补贴对其造成价值110亿美元（约149.15亿新元）的损失有些夸大。

他说：“这个数额被夸大了，不管怎样，得由WTO确定，而不是美方。”

奥乐说，上周WTO就美国对波音减税行为的裁定，应可以让欧盟采取“力度更大的反制措施”。他说，裁决显示“波音方根本完全无意遵守规定，并确认他们的确违反了WTO规定”。

欧洲委员会的一位消息人士称，欧盟在准备可能采取的报复措施。

奥乐补充道：“所有这些将导致不必要的贸易紧张关系，并显示这一长期贸易争端的唯一合理解决办法是和解。”