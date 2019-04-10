美官员：特朗普准备实施更强硬移民政策

（早报讯） 美国官员表示，继特朗普突解雇国土安全部部长尼尔森后，美国正准备实施更强硬的移民政策，并且会解雇更多高级移民官员。

路透社报道，国土安全部一名熟悉这起事件的高级政府官员表示，特朗普或认为其他人在打击移民方面做得不够，而“一些国土安全部官员很快就会被解雇”。

该官员表示，受影响的高级官员可能包括该部副部长格雷迪(Claire Grady)、国土安全部法律顾问米特尼克（John Mitnick）以及公民及移民服务局局长西斯纳（Francis Cissna）。

特朗普否认他正在为国土安全部进行全面改革，并表示他的政府正在打击移民政策的“坏法律”，以及“永远不会为我们撑腰”的法院系统。

尽管如此，特朗普星期二（9日）被记者问及时表示无意恢复把移民儿童和他们的家庭分开的政策。但是他还说：“一旦你不那样做了，结果是你看到来了更多的人。他们过来就跟野餐一样，因为这好像是说他们去迪斯尼吧。”

分隔家庭的政策引起了国内外的谴责，特朗普随后于去年6月停止了这项政策。很多父母与他们的孩子团聚，但仍有一些没有团圆。美国新闻媒体本星期报道说，特朗普有可能考虑重新启用这项政策，但是他说，情况并非如此。