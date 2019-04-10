特雷莎梅与默克尔和马克龙会面 商讨延后脱欧

（早报讯） 英国首相特雷莎梅与德国总理默克尔和法国总统马克龙会面，商讨延迟“脱欧”事宜。

新华社报道，特雷莎梅9日访问德国，与默克尔在欧盟紧急峰会前商讨英国推迟“脱欧”的相关事宜。

默克尔与特雷莎梅会谈了大约一个半小时，会后没有与媒体见面。德国政府发表的声明仅提及两人会谈主题是英国即将退出欧盟，未公布其他内容。德国政府发言人赛贝特向媒体表示，这是一次“秘密会议”。

德国媒体报道，默克尔随后在德国联邦议院联盟党党团会议上表示，将英国“脱欧”时间推迟到今年年底或明年年初而且按照欧盟与英国商定的协议进行，是符合德国利益的。

默克尔还强调英国的战略重要性，表示欧盟在英国“脱欧”后也要与其保持密切的合作关系。

特雷莎梅当天下午与默克尔会面后赴巴黎前往法国总统府与马克龙举行会面。两人的会面进行了约一小时。

据报道，马克龙虽然倾向于接受英国延期“脱欧”，但表示希望在期限上加以限制。

马克龙的发言人透露，法国认为如果英国延期“脱欧”一年，这个时间就“太长了”。他还明确表示，法国希望在英国延期“脱欧”的时间里，严格限制英国在欧盟的权力。

有媒体援引外交消息人士的话称，马克龙希望英国不迟于2019年12月31日离开欧盟。法国总统府方面目前对此消息拒绝置评。