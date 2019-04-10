日本2020年春季启动5G通信服务

（早报讯）日本总务省4月10日向通信运营商分配第五代通信系统（5G）所需的信号频段，为2020年春季开始提供5G服务作准备。

获分配信号频段的营运商是NTT docomo、KDDI、软银、乐天移动。5G的通信速度最高是4G的100倍，未来五年，docomo和KDDI将在日本全国4500个区域的九成以上地区设置基站。能够支撑物联网（IoT）并成为社会基础的5G服务将向日本各地扩大。

日本经济新闻中文网报道，提供5G通信服务需要日本总务省分配信号频段。在10日召开的电波监理审议会（日本总务相的咨询机构）上，决定向提出申请的四家公司分配。共准备了十个频段，适合智能手机的六个频段分给docomo和KDDI各两个，软银和乐天移动各一个。在用于设备间通信的剩下四个频段方面，四家公司各分得一个。

日本总务省为了在包括人口稀少地区在内的广泛地区尽早启动5G服务，把日本划分为4500个10公里见方的区域，要求四家公司未来五年内在50%以上的区域设置基站。日本总务省提出的计划书显示，docomo的基站覆盖率为97%、KDDI为93.2%、软银为64%、乐天移动为56.1%。

此外，日本总务省还要求两年之内在全部都道府县启动5G通信服务。