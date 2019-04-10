新西兰议会修正枪支法 禁多数半自动枪支

（早报讯）新西兰议员以近乎一致的票数通过枪支法修正案。新法禁止大多数半自动枪械的流通和使用，禁止能把枪械转换为半自动武器的组件，还限定弹匣容量和以及禁止一些霰弹枪。

路透社报道，这是几十年来新西兰枪支法律的第一次实质性修改，支持与反对票分别为119和1张。此案待总督签字后便能生效。

中国通讯社报道，新西兰政府预计，这一过程将花费2亿新西兰元（1.83亿新元）。“合理回收期”结束后，继续持有违禁枪支将构成违法，最重可判处4000美元（5418新元）罚款、3年监禁。

新西兰总理阿德恩在3月21日宣布：“今天我宣布新西兰将禁止所有军用式半自动武器。我们还将禁止所有的突击步枪，禁止所有大容量弹匣。”她表示，所有在恐怖袭击中使用的半自动枪械都将在这个国家禁止使用。这一新法案预计将从4月11日起开始，枪支回购计划随后也将展开。

据美国有线电视新闻网报道，目前新西兰人口不足500万，民间现有枪支数量约120万至150万，其中1.35万件是军用型半自动步枪。新西兰现行枪支管理法较为宽松，持枪者需要持枪证，但幷不需要登记拥有的枪支。

媒体指出，新西兰枪支法改革之路异常艰难。新西兰曾在2005年、2012年、2017年三度试图修改枪支法，但均以失败告终。最近一次的控枪呼声发生在2017年4月，新西兰议会发起质询，要求严格管理枪支注册，加强管控枪支零售商和持枪者。

2019年3月15日，新西兰克赖斯特彻奇市两座回教堂发生大规模枪击案，造成50人遇难，另有约50人受伤。