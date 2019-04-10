柔巫统将见苏丹并推荐慕尤丁任大臣

（早报讯）马哈迪与柔佛王室针锋相对之际，柔佛巫统也来插一脚。巫统柔佛州联委会主席及州议会反对党领袖哈斯尼指出，巫统将在周五（4月12日）觐见柔佛苏丹依布拉欣，并推荐甘蜜区州议员慕尤丁接任柔佛州务大臣。

慕尤丁也是内政部长、土著团结党主席，以及巴莪区国会议员。他曾于1986至1995年担任第13任柔佛州务大臣。

哈斯尼告诉《星洲日报》，若新任大臣人选不是慕尤丁，那倒不如解散州议会重选，让人民重新选出领袖。

至于慕尤丁再任大臣是否恰当，哈斯尼强调，希盟已没有其他适合人选，因为希盟在柔佛的议员都缺乏经验且没有方向，若再从中遴选出新大臣只是重蹈覆辙。“如果苏丹同意，就看慕尤丁重视国还是州了。他本身也是州议员，柔佛发生这样的问题，他也要负一定责任。”

此外，柔佛巫统秘书莫哈末嘉益士则敦请柔佛苏丹解散州议会以化解柔佛宪政危机。他说，苏丹可援引柔佛宪法第23（2）条款“统治者可暂停或废除州议会”的权力解散州议会。

莫哈末嘉益士表示，希盟的柔佛州议员没有威信和经验领导政府，希盟可通过选举整合更具条件的人选。重新选举可让人民拥有新的机会，选出他们更具信心的州政府。他表示，柔州选举也可以消除针对王宫涉及政治的指控。