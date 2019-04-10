3岁童乱按爸爸iPad密码 需48年才能解锁

（纽约讯）美国杂志《纽约客》（The New Yorker）记者欧逸文的3岁儿子想玩爸爸的iPad，却不断输入错误密码，结果现在要等到2553万6442分钟后才能登入，相当于48年后，也就是2067年。

有线电视新闻网（CNN）报道，同时在布鲁金斯研究所（Brookings Institution）担任研究员的欧逸文（Evan Osnos）在推特发布iPad的照片，画面显示“请过2553万6442分钟后再试一次”，并发文说：“这虽然看起来很假，但这却是我家3岁小孩今天试图解锁iPad的结果。该怎么办呢？”

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019

iPad被输入多次错误密码，锁机时间会越长。苹果官网建议，如果在iOS装置上多次输入错误密码，将会遭到锁定，并且出现装置遭停用的讯息。若要恢复使用装置，需要执行恢复来移除原来密码，如果在忘记密码前未曾备份，将无法保留产品内资料。

欧逸文8日发推文更新近况，并说他设法让iPad进入DFU（设备韧体更新）模式，正尝试重启iPad。