3岁童乱按爸爸iPad密码 需48年才能解锁

(纽约讯)美国杂志《纽约客》(The New Yorker)记者欧逸文的3岁儿子想玩爸爸的iPad,却不断输入错误密码,结果现在要等到2553万6442分钟后才能登入,相当于48年后,也就是2067年。

有线电视新闻网(CNN)报道,同时在布鲁金斯研究所(Brookings Institution)担任研究员的欧逸文(Evan Osnos)在推特发布iPad的照片,画面显示“请过2553万6442分钟后再试一次”,并发文说:“这虽然看起来很假,但这却是我家3岁小孩今天试图解锁iPad的结果。该怎么办呢?”

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW