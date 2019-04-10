致命抗药性耳念珠菌威胁全球 或与杀菌剂广泛使用有关

（早报讯）美国疾病控制和预防中心(CDC)称，耳念珠菌(Candida auris)这种酵母通常对皮肤和黏膜无害，但该真菌具有抗药性的菌株目前在全球多处出现，其可能会造成致命的感染。

《科技日报》引述美国趣味科学网站8日的报道说，CDC真菌分部负责人汤姆·齐勒称：“它是来自黑色咸水湖的生物，它突然出现，现在无所不在。”据悉，这种具有抗药性的真菌已现身英格兰、西班牙、印度、委内瑞拉和美国等地。

2016年，CDC首次发布了有关这种抗药性耳念珠菌的警报，如今则称其为“严重威胁”。

CDC称，大多数耳念珠菌菌株对至少一种抗真菌药物类具有抗性；三分之一以上的菌株对两种抗真菌药物具有抗药性；而部分菌株对所有三种抗真菌药物具有抗药性。

这种真菌感染之所以让科学家们大惊失色，是因为真菌在表面持续存在，并且已有医院和诊所内人传人的纪录。据英国《泰晤士报》报道，在芝加哥的一些养老院中，一半住户的耳念珠菌检测结果为阳性。到目前为止，CDC已在美国收到587份病例报告。

据悉，耳念珠菌感染对于免疫系统受损的人最致命。感染通常在医院等环境内传播，最初的症状是发烧、疼痛和疲劳，如果真菌扩散到血液、大脑或心脏，甚至会夺人性命。

研究表明，耐药性耳念珠菌菌株在不同大陆具有不同的遗传特性，这表明耐药性是同时在世界各地独立进化的。目前尚不清楚是什么导致了这些真菌“超级细菌”的突然出现，但有一种理论认为，在农作物上广泛使用杀菌剂促使耳念珠菌进化出抗药性。

现在，CDC正在努力监测耳念珠菌的遗传学特征，希望获得阻止其扩散之法。但据《纽约时报》报道，这可能极具挑战性。报道称，在位于英国伦敦附近的皇家布朗普顿医院，工作人员在整个房间喷洒杀灭微生物的过氧化氢，其它微生物都死了，唯独耳念珠菌存活。