印度大选今开始 选民9亿 设百万票站

（早报讯） 印度大选今天开始，合资格选民多达9亿人，全国有逾百万个投票站。

根据印度选举委员会公布的日程，本次大选将从4月11日至5月19日分七个阶段进行。选举结果将于5月23日宣布。

执政党印度人民党（印人党）领衔的全国民主联盟、印度国民大会党（国大党）领导的团结进步联盟，以及一些地区性政党将展开激烈角逐。分析指出，从目前情况看，恐怕没有哪个政党或联盟拥有绝对优势单独拿下人民院多数席位，现任总理莫迪想要连任面临一定困难。

今次选举也被视为对莫迪政府表现满意与否的公投。

印度联邦议会人民院共有545个席位，其中543个席位由选民直接选举产生，其余两个席位由总统任命。人民院选举每五年举行一次，在选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。

在2014年的大选中，印人党赢得282个人民院席位，成为30年来首个单独拥有人民院多数议席的政党。莫迪作为该党总理候选人当选总理。

在莫迪领导下，印度经济近年来保持高速增长，国内营商环境排名连续大幅上升，大批外资企业开始将目光投向印度。但另一方面，莫迪政府推出的“印度制造”、“数字印度”等经济举措，以及统一税制等多项改革成效未能完全显现，印度经济长期以来“有增长无就业”的顽疾依然存在且有加重迹象，越演越烈的农民问题也困扰着莫迪政府。

分析人士认为，此次大选将检验莫迪过去五年的执政成绩是否得到印度民众认可，是对他的一次“大考”。