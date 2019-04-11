多吃坚果少吃盐 研究：饮食习惯决定寿命长短

（早报讯） 一项最新调查显示，饮食问题造成全球每年1100万人过早死亡。这份发表在《柳叶刀》上的研究发现，日常饮食是人类健康的杀手，全球五分之一人的死亡与饮食不健康有关。

调查发现，食盐过量是造成人们减寿的最大原因。面包、酱油以及加工食品中都有许多盐。

该报告的最新分析是利用对各国饮食习惯的评估来判断多少过早死亡是与饮食有关。科研人员说，研究主要针对“非健康”饮食对心脏所造成的伤害，以及对诱发癌症的影响，而不是肥胖问题。

研究结果显示，吃盐过多造成全球每年300万人死亡，食用全谷类食品过少导致300万人死亡，吃水果过少则导致200万人死亡。

此外，坚果类、植物种子、蔬菜、富含欧米伽-3的海产品，以及纤维等食用不足也是造成人们过早死亡的主要原因。

心血管疾病是跟饮食有关的最主要死因，食盐过多会导致血压增高，从而增加心脏病和中风的危险。

据报道，盐可以对心脏和血管产生直接影响，导致心脏衰竭等。而多吃全谷类食品、水果和蔬菜则对心脏有好处。它们可以起到保护心脏的作用，并降低心脏病风险。

除心血管疾病以外，癌症和二型糖尿病也是与饮食有关的另外两大死因。

根据该研究，在全世界各国人们膳食中吃得最少的健康食品就是坚果和植物种子。

研究人员说，从全世界范围来看，饮食不佳可以导致人的预期寿命减少两年。

据报道，西班牙和以色列是全球范围内非健康饮食致死人数最低的国家，东南亚、南亚以及中亚则正好相反。