刘特佐料在中国 马哈迪访华或有助寻下落

（早报讯）马来西亚可靠消息人士透露，一马公司（1MDB）弊案的关键人物刘特佐，最近游走于香港、澳门、上海、深圳、北京及海南岛之间；马来西亚警方目前仍积极地与中国公安局合作，以寻找刘特佐的下落。

《星洲日报》报道，今年是马中建交45周年纪念，一般相信，当首相马哈迪在月底出席第2届“一带一路”国际合作高峰论坛时，将会寻求中方协助，加大力度搜寻刘特佐，以便将他带回马来西亚受审。第2届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月26至27日在北京举行。

由于前首相纳吉被控涉及一马公司前子公司SRC国际公司洗黑钱的案件已开审，但刘特佐仍下落不明，因此马来西亚警方急于将他逮捕归案，以便对人民有一个明确的交代。

刘特佐的马来西亚护照已被政府撤销，同时他的名字目前还在国际刑警组织的红色通报名单上，若他没现身，那红色通报永远都不会被解除；再者，除了马来西亚外，新加坡及美国联邦调查局也在通缉他。

据报道，刘特佐拥有香港的居留证，他在中环的公司仍照常运作，同时他在海外仍有一些资产，在香港也有豪宅。

在被马来西亚警方通缉期间，刘特佐在得知其家族位于槟城丹绒武雅的3层楼豪宅被查封后，还在网上发表声明驳斥政府未审先判。显然对方虽然遭到通缉，但并没有因此躲躲藏藏，而是在行动上拥有相当大的自由空间。