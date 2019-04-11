美国列马来西亚为“绑架风险”国家

（早报讯）美国国务院在更新35个国家的旅行建议中，把马来西亚列为绑架和劫持人质的高风险国，但马国防长莫哈末沙布强调，沙巴东部目前仍安全与和平。他说：“我们保证沙巴东部的情况将会越来越和平，菲律宾南部的政治和谈还在进行中。”

《星洲网》报道，沙布周四在国会走廊受访时表示，美国时刻都会更新对其他国家的旅行建议，实属平常事。

他也说，马来西亚、印度尼西亚及菲律宾政府皆相当重视在当地的联合巡逻工作，确保沙巴东部的安全。

美国国务院周二更新了35个国家的旅行建议，并提供了一个新的指标，以突出绑架和劫持人质的风险。这份更新的名单，包括马来西亚在内。

国务院在声明中表示，旅行建议现在将以“K”标签列出，以便更清楚地传达旅行风险。

在国务院网页的马来西亚旅行建议中，美国政府促请到沙巴东海岸的美国人采取防范措施，因为当地发生绑架的风险几率日益增加。“（在沙巴东部），存在恐怖组织和犯罪集团绑架索赎金的威胁。这些组织可能会在没有预警的情况下，向沿岸和岛上的度假村，以及载送旅客到度假村的船只发动攻击。”

国务院也提醒美国人，它在当地的应变能力有限，因为其官员必须获得特别的允许才能到当地。