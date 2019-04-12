宇航员驻空间站340天 DNA受损、基因改变

（早报讯）美国国家航空和航天局(NASA)的研究显示，2015年至2016年间，在国际空间站度过340天的宇航员斯科特·凯利(Scott Kelly)从体重到基因都发生了改变。

美国宇航局于11日发布的研究报告指出，斯科特在执行太空任务期间，颈动脉和视网膜增厚、体重减轻、肠道微生物有增减、认知能力降低、脱氧核糖核酸（DNA）损伤、基因表达出现变化，染色体末端的端粒拉长。

中国新闻社引述报告称，与在地球上的双胞胎兄弟马克·凯利(Mark Kelly)相比，斯科特身体发生的大部分变化在从空间站回来后都恢复了正常，但有部分例外。

据悉，斯科特免疫系统和DNA修复未能恢复正常的那一小部分，就遗传基因而言，代表潜在的长期损伤。

斯科特说：“回程比上太空学习适应糟得多。最初几天，我觉得自己患了流感。有很长一段时间，我都觉得疲劳。”

研究人员还指出，该项研究存在着限制因素。该研究只会反应斯科特和马克两兄弟，并不会与其他宇航员互相验证。斯科特所在的空间站也位于地球磁场的保护层内，并没有受到深空辐射的袭击。

不过，NASA总部首席健康与医疗官波克依旧指出：“双胞胎研究是理解人类太空飞行中遗传学和基因表达的重要一步。”

他说：“在NASA计划前往月球和火星的过程中，这有助于了解个性化医疗的需求，以及其在深空探测中对保持宇航员健康的作用。”