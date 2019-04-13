一名驻日美军疑杀害日本女子后自杀

（早报讯）据日本共同社报道，日本冲绳县北谷町桑江的公寓内13日早晨发现一对男女流血倒地。后确认两人已死亡。驻日美军13日表示，男子可能是海军陆战队员。据美军相关人士透露，有消息称该男子在杀害日本女性后自杀。

中国新闻社引述报道说，冲绳县警方正在加紧确认死者身份并调查详情。

驻冲绳美国海军陆战队就共同社时采访回答称：“目前掌握的情况是疑似第三海军陆战师队员的人物和冲绳县民已经死亡。”

住在附近的一名四十多岁女性说：“不知道发生了什么事，希望尽快恢复平静的生活。”附近酒店的男员工表示：“早上9点左右来到这里，看见两辆(疑似)美军的车辆停在案发现场的公寓前，十分吃惊。”

共同社13日下午采访冲绳县警方等获悉，死者是隶属驻冲绳美国海军陆战队的32岁男队员和44岁日本女住户，两人可能曾交往过。此外还获悉两人身上都有疑似刀具的物体造成的刺伤。警方正在调查两人的死因和是否有纠纷。

警方透露称，两人倒在卧室的床上，或为凶器的疑似刀具的物体也在床上。该女性的住宅没有从外部闯入的痕迹，男队员从12日晚上起就在屋内。女子的孩子、一个女童也在同一房间内，但没有受伤。

相关人士表示，该海军陆战队员有可能在杀害女性后自杀了。

日本外务事务次官秋叶刚男13日致电美国驻日大使哈格蒂表示抗议，要求美方协助调查、整肃纲纪，防止此类事件再次发生。