古巴：古美关系沦至“最坏程度”

（早报讯） 古巴总统迪亚斯-卡内尔说，美国对古巴采取的种种行为，使本不牢固的古美关系倒退至“最坏程度”。

迪亚斯-卡内尔13日在全国会议上发表闭幕讲话时说，美国采取捏造所谓“声波攻击”事件、搜罗资金支持反古巴革命和威胁完全激活“赫尔姆斯-伯顿法”（Helms-Burton Act）等做法，企图进一步加强对古封锁。

2017年，古巴发生疑似“声波攻击”事件。美国驻哈瓦那的24名外交人员和家属感觉到身体异常与不适，症状包括失聪、头晕、耳鸣、视力困难、头痛等。在此之前，他们都听到了反常的声音。美国称他们遭到了“声波攻击”，而古巴官方则断然否认与此事有联系。

迪亚斯-卡内尔说，受美国施压因素影响，古巴接受第三国贷款和融资时也受到阻碍。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国政府对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但是美国方面并未全面解除对古巴的封锁。

2017年特朗普就任总统以来，美国再次收紧对古政策，并以所谓美外交人员遭到“声波攻击”为由，驱逐在美古巴外交官并撤回六成美驻古外交人员。

近期，美方以启动《赫尔姆斯-伯顿法》第三条、缩短对古旅游签证有效期等政策加强对古封锁，遭到古方强烈谴责。《赫尔姆斯-伯顿法》是由美国共和党参议员赫尔姆斯和伯顿于1995年提出，并于1999年实施的法令。该法规定凡是与古巴从事贸易的国内外公司将受到美国法院的审判和制裁。