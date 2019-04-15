马哈迪否认用东铁谈判交换刘特佐

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，马国政府并没有在重启东海岸铁路计划（东铁）下，向中国“交换”任何东西，否认借东铁来要求中国协助寻找一马公司（1MDB）关键人物刘特佐的臆测。

他也说，马国政府要求重新谈判东铁协议，是要避免赔偿217亿8000万令吉（约72亿新元）的终止费，并希望达成更为平等的协议。他说，希盟政府并非完全反对东铁，而是反对国阵政府所签署的高成本协议。

《星洲日报》报道，马哈迪周一在外交部长赛富丁等陪同下，在首相署召开新闻发布会宣布附加协议内容。马哈迪说，马国政府并没有在重启谈判过程中，向中国政府提出“寻找刘特佐”等要求，不过不否认乘机要求中国购买更多的棕油。

询及何时将正式重启东铁工地工程时，马哈迪说只一旦签约，就能立即重启建筑工程。“如果有需要，国家的大型建设工程确实会给有实力的中国公司集团，但政府将会优先给有能力的马国公司集团，若马国公司集团缺少相关能力，则可以邀请外国公司参与。”

至于竣工后东铁车票，马哈迪说，目前未有讨论车资课题，不过随着马国政府在签署附加协议后，已有一半的参与及决策权，届时将会在车资定价上发挥影响力。马中双方也已同意组建一家合资公司来管理、运营和维修东铁铁路网络。双方将各持50％的股权。

马哈迪说，中国政府是在察觉马国政府的财务情况下，同意重新谈判东铁计划，毕竟马国政府是可以和其他公司，以更低成本来重启东铁计划，因此中国政府才会同意重组东铁。

马中日前达成协议，重启东铁计划，维持双轨铁道，将第一和第二阶段工程的建设成本造价，从原本的655亿令吉降至440亿令吉，减少了215亿令吉或32.8%。