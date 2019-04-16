波音陷困境 特朗普建议737 MAX客机改名

（早报讯）美国波音公司737 MAX系列客机接连发生空难，美国联邦航空管理局（FAA）至今仍未解除禁飞令。美国总统特朗普周一（15日）在推特建议，波音公司应修复该系列客机的系统以及增添额外功能，甚至改名以全新面目示人。

特朗普在推特上写道：“我对品牌或许一无所知（但我确实当上了总统），但如果我是波音，我会解决波音737 MAX（的问题），增添额外的强大功能，以新名字重塑品牌。还没有产品遭受过这样的打击，但话又说回来，我又懂什么？”

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 April 2019

波音的737 MAX型客机在狮航与埃塞俄比亚航空相继于五个多月内发生坠机事件后宣布停飞。

两起空难的初步调查指出了这款客机的防失速功能问题，波音公司如今正在努力恢复世界各地公众和监管机构对737 Max安全的信心。