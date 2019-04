波音陷困境 特朗普建议737 MAX客机改名

(早报讯)美国波音公司737 MAX系列客机接连发生空难,美国联邦航空管理局(FAA)至今仍未解除禁飞令。美国总统特朗普周一(15日)在推特建议,波音公司应修复该系列客机的系统以及增添额外功能,甚至改名以全新面目示人。

特朗普在推特上写道:“我对品牌或许一无所知(但我确实当上了总统),但如果我是波音,我会解决波音737 MAX(的问题),增添额外的强大功能,以新名字重塑品牌。还没有产品遭受过这样的打击,但话又说回来,我又懂什么?”

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?