印尼经济未来数年有望保持较快增长

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）在最新一期《世界经济展望报告》中将印度尼西亚经济今明两年增长预期均上调至5.2%。

此前，印尼中央统计局数据显示，2018年印尼经济增长5.17%，增速超出市场预期，也高于2017年水平。

分析人士认为，宏观经济指标向好，显示印尼经济在全球增长放缓、政策不确定性增加的背景下韧性良好，未来数年有望继续保持较快增长势头。

印尼经济发展与财政研究所研究员比马告诉新华社，自印尼总统佐科2014年就任以来，印尼经济维持了5%左右的增速。

过去几年，印尼政府将发展经济作为主要目标之一，并实施了一系列改革措施，包括通过削减燃油补贴降低财政负担，在全国范围内大力发展基础设施，着力降低物流成本并提升生产效率。为吸引投资，佐科政府还大力简化投资流程，并提供税收激励。

IMF报告指出，印尼物价指数不断走低，通胀压力大减。今年3月份，印尼通胀率为2.48%，是10年来的最低水平；失业率降至5.34%，也处在1998年亚洲金融危机以来的较低水平。

外贸方面，印尼2018年进口了大量燃油和用于扩大再生产的物资，导致贸易赤字扩大。但分析人士认为，这属于良性赤字，且温和可控。投资方面，印尼央行去年连续六次加息，幅度总计达1.75%，引发货币和金融环境偏紧，影响了私企投资意愿。不过，在政府大规模基建项目带动下，印尼的投资活动依然活跃，有望为经济增长继续提供支撑。

此外，经合组织预计，印尼政府财政预算赤字将不断缩小，有助于减轻债务压力、降低债务水平。

不过，专家同时警告，印尼经济增长面临资本外流的潜在风险。比马表示，资本外流将引发印尼盾进一步贬值，令央行被迫实施货币紧缩政策，进而抑制国内需求，给经济增长带来不利影响。