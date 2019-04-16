OECD：日经济持续扩张但面临长期挑战

（早报讯）经济合作与发展组织15日发布报告说，日本经济正经历二战后最长时间的扩张，就业情况和投资环境良好，但面临人口老龄化和高额债务等挑战，政府亟需采取有效措施确保经济可持续和包容性增长。

《日本经济调查报告》称，当前国际贸易局势紧张等因素可能影响私营部门投资和全球价值链。在此背景下，预计今年和明年日本经济将分别增长约0.75%。

数据显示，2018年，日本经济增长0.7%，连续7年实现增长，但较2017年1.9%的增速明显放缓。

新华社报道，经合组织（OECD）秘书长古里亚15日在东京介绍这份报告时强调，日本经济增长受益于货币宽松、财政扩张、结构改革等政策。当前日本迫切需要改革以使公共财政和劳动力市场适应老龄化程度更高的社会，确保未来财政可持续性和长久繁荣。

报告显示，2017年日本65岁以上老年人口与劳动年龄（20至64岁）人口数量比率为50%，预计到2050年，这一比率将上升到79%。自1991年以来，由于老年人口增加导致社会支出急剧上升，日本财政连续27年遭遇预算赤字，导致2018年政府债务总额占国内生产总值的226%，创经合组织国家历史最高纪录。

经合组织建议，日本可通过医疗改革控制支出增长、提高税率尤其是消费税，来确保财政可持续性。此外，该组织还建议日本提高劳动力生产率，消除女性就业障碍，鼓励男女平等，并强调外籍务工人员的作用。