马国律师沙菲依被控洗钱等罪7月审理

（早报讯）马来西亚高庭今天择定从7月起审理资深律师莫哈末沙菲依被控2项接受前首相纳吉共950万令吉（约310万新元）的非法活动收益，以及2项呈报不正确账目而违反1967年所得税法令的案件。

高庭法官柯林择定7月8日至11日，以及7月15至18日进行审讯。66岁的沙菲依在去年9月13日面控时，否认有罪。

沙菲依在第1和第2项控状下被控涉及洗钱活动，他被控分别接受430万令吉及520万令吉非法活动收益，这两项收益来自纳吉的大马回教银行（AmIslamic Bank）户头的两张支票，并汇入他两个联昌国际银行户头。

他被控于2013年9月13日及2014年2月17日，在位于武吉东姑的联昌国际银行犯下上述罪行。为此，他在2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令被控，一旦罪成，刑罚为罚款最高500万令吉，以及监禁不超过5年，或两者兼施。

此外，沙菲依在第3及第4控状下被控直接涉及非法活动收益的交易，即呈报不正确的截至2013年12月31日财政年财务报表，违反1967年所得税法令。

他也被控没有呈报2013年9月13日收到的430万令吉收益，以及2014年2月17日的520万令吉收益，违反所得税法令。