研究人员在陨石中发现“彗星碎片”

（早报讯）美国和西班牙研究人员在一块来自原始小行星的陨石中，惊奇地发现了一极小块“彗星碎片”。新发现有望为探究太阳系的形成、结构和演化提供新线索。

小行星和彗星都形成于曾围绕早期太阳的气体和尘埃盘，但它们与太阳距离不同，化学成分也有所差异。与小行星相比，彗星含有更大比例的水冰和碳。

新华社报道，15日发表在英国《自然·天文学》杂志上的研究显示，在南极拉巴斯冰原发现的一块原始的碳质球粒状陨石中，有一极小块的富碳物质，它与形成彗星的物质高度相似。

很多彗星诞生于柯伊伯带。研究人员分析认为，这种可构成彗星的富碳物质很可能来自寒冷的太阳系边缘的柯伊伯带。太阳系形成大约300万到350万年后，这种物质被正在形成的小行星捕获，后又随小行星碎块，即如今发现的陨石一起进入地球大气层。

研究人员说，这块陨石很可能形成于木星轨道外，这表明太阳系中的气体、粒子曾将构成彗星的物质从太阳系边缘“拉到”接近木星轨道的位置，这一发现有助揭示太阳系形成的更多细节。此外，陨石包裹“彗星碎片”进入地球大气层，让人们看到了本无法自己达到地表的物质，这也有助探究太阳系早期形成过程。