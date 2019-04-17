印度尼西亚大选投票开始进行

（早报讯）印度尼西亚总统和议会选举的投票工作开始在东部进行，这场投票是世界上最大规模的单日投票工作。

现任总统佐科此次面对的主要对手是他在2014年大选中的老对手——大印尼运动党主席、退役将军普拉博沃。他们将分别在雅加达和卫星城市茂物投票。

路透社引述社交媒体上的图片报道，时间比首都地区早两个小时的东部省份巴布亚的选民在投票站外排队投票，而雅加达市中心的一些选民则聚集在回教堂进行黎明祈祷，再去投票。

有1万7000个岛屿的印尼的政府已调动近35万名警察和士兵支援遍布全国的160万民防部队成员，确保投票顺利进行。

此次大选，近1.93亿选民有资格在国家和地区立法议会选举中投票，他们将分别前往80万余大小投票站，投票选出国家正副总统以及国会、省县议会议员和地方议会成员。候选人达24万5000多名。

印尼东部的投票站于上午7时（新加坡时间6时）开放，并于西部时间下午1时（新加坡时间下午2时）关闭。

中国通讯社引述近期的民调报道，现任总统佐科及其竞选搭档马鲁夫·阿明持续保持领先优势，连任可能性较大。有分析人士认为，尽管佐科面临反对派攻击以及部分舆论批评，但过去一个任期内良好的执政成绩将成为他寻求连任的最大底气。