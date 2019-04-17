FAA：波音737MAX软件更新“操作上合适”

（早报讯） 美国联邦航空管理局(FAA)16日表示，对波音737MAX飞机的审查发现，计划进行的软件升级和培训修正“在操作上是合适的”，这是可以让该机型复飞的一个重要里程碑。

中国新闻社报道，当地时间2019年4月3日，美国西雅图，波音公司董事长、总裁兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格与波音试飞员一道，参加了一次验证MCAS软件升级的测试飞行。飞行机组在一架737 MAX 7上测试了软件更改后，在各种情景下，应对失效情况的效果。软件升级按照设计发挥了作用，飞行员安全驾机降落在波音机场。

波音已经宣布了一项计划进行的737MAX飞机软件升级，以防止错误数据触发一个名为MCAS的防失速系统。发生上述两起坠机事故后，该系统正受到审查。

FAA飞行标准化委员会(FSB)的报告草案指出，需要针对MCAS进行额外培训，而且培训不能在模拟器中进行，地面培训“必须解决系统描述、功能、相关故障情况和机组人员报警”等问题。该委员会由飞行员、工程师和其他专家组成。公众可以在4月30日前对此发表评论。

报告指出，该委员会评估MCAS系统软件更新后，“发现MCAS系统在操作上是合适的。”

FSB委员会由专家、飞行员和工程师组成。FAA代理局长埃尔韦尔在上个月的参院听证会上表示，在波音737 Max机型于2017年获得认证的审查中，该委员会曾一致同意不需要额外的“飞行训练”，因为与先前的737相比，新机型的处理方式没有显着差异。