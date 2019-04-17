卫星图像显示朝鲜核设施可能在进行再加工活动

（早报讯） 美国一个智库周二指出，上周的卫星图像显示，朝鲜主要核设施的活动情况可能与将放射性物质再加工成核武燃料相关。

路透社报道，任何新的再加工活动都将凸显出，2月底在河内举行的美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次峰会失败。

美国战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)在一份报告中说，4月12日的朝鲜宁边核设施卫星图像显示，其铀浓缩设施和放射性物质实验室附近有五辆特种轨道车。

报告称，这可能显示朝鲜在运送放射性物质。

“过去这些专用轨道车似乎与放射性物质的运送或再加工活动有关，”报告称。“目前的活动及其配置不排除可能涉及这类活动--无论是加工活动之前或之后。”

美国国务院不愿对情报问题置评，但一名熟知美国政府评估的消息人士说，尽管美国专家认为这些活动可能与再加工有关，可他们对这是重要的核活动的说法表示怀疑。

智库Stimson Center的朝鲜问题专家Jenny Town指出，鉴于美朝过去一年来的谈判情况，以及河内峰会未能就宁边核设施的未来达成协议，如果朝鲜真的进行再加工，将具有重大意义。

她说：“由于未与朝鲜就宁边核设施达成协议，如果他们真的在河内峰会后那么快就开始有动作，这个时间点耐人寻味。”

美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥周一未理会朝鲜领导人金正恩以年底为限、希望华府对核谈判展现更多弹性的要求，蓬佩奥称在这之前金正恩应信守承诺放弃核武。