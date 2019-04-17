（早报讯） 由于汽车生产下降，美国3月份制造业产值陷入停滞，增加了制造业和全球经济增长面临阻力的迹象。

彭博社引述美国联邦储备局周二公布的数据说，3月份美国制造业产值与2月份持平，2月份的数据经过修正后为下降0.3%。接受彭博调查的经济师对3月份制造业产值的预测中值为增长0.1%。3月份包括矿山和公用事业在内的整体工业产值下降0.1%，经济师之前的预期为增长；2月份该数据为增长0.1%。

数据表明，随着生产商应对库存增加、持续的贸易不确定性以及全球增长前景黯淡，美国制造业进一步走弱。尽管美联储对待加息的耐心立场应会支持美国经济扩张，但国际货币基金组织上周将其对全球经济的增长预测下调至金融危机以来的最低水平。

汽车及零部件产值下降2.5%，达到7月份以来的最低水平，并且是三个月来的第二次下降。不包括汽车行业，制造业产值增长0.2%，前一个月为下降0.5%，初级金属、计算机和电子产品以及航空航天和其他运输设备等行业都实现了增长。

第一季度制造业产值按年下降1.1%，是自2017年底以来的最差表现。

该数据与有关制造业的其他一些报告相符。最近几个月，纽约和费城联储银行的地区调查报告普遍降温。