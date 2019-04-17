特朗普否决国会要求美国停止参与也门战事的决议

（早报讯）美国总统特朗普16日说，他已否决了美国国会此前通过的要求美国停止参与也门战事的决议。这是特朗普任内第二次否决国会通过的决议。

新华社报道，特朗普当日将这一决定告知参议院。他在一份声明中说，国会的决议意在削弱自己的合法权力、危及美军及美国民众的生命安全，“没有必要而且危险”。

特朗普说，美军并未指挥或参与沙特领导的多国联军在也门开展的军事行动。自2015年以来，美国仅为多国联军提供了情报分享、后勤支持和空中加油等有限支持，这些都符合相关法律规定。他说，也门战事不会因为美国国会通过决议这种“政治文件”就能够结束，而是需要各方通过协商获得解决方案。

特朗普还批评国会参议院在通过“关键外交岗位”提名人选的问题上“不作为”，称立即通过他对这些岗位的提名比花费时间和精力通过涉也门决议要“有意义的多”。

美国民主党参议员蒂姆·凯恩就特朗普的决定发表声明说，此举显示特朗普决心继续向已导致大量平民死亡或陷入饥荒的也门战事提供支持。凯恩敦促国会议员采取行动，证明国会不会容忍特朗普政府的否决决定给美国国家安全带来的损害。

美国国会参众两院相继通过决议，要求美国军事力量停止参与也门战事。依照相关规定，该决议被提交至特朗普签署。鉴于推翻总统的否决需要参众两院各三分之二多数表决通过，目前来看，两院的表决结果难以达到这一多数。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年3月，以沙特为首的多国联军针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。