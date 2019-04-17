谷歌依法院禁令将抖音从印度应用商店中下架

（早报讯）路透引述消息人士称，美国谷歌公司已将十分流行的视频应用抖音(TikTok)从印度应用商店下架，以遵守一家邦法院的下载禁令。

谷歌采取行动的几个小时前，印度南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)一家法院驳回了中国字节跳动(Bytedance Technology)有关暂停对抖音实施禁令的要求，使该公司在印度这个重要市场的前景存疑。

这家邦法院4月3日要求联邦政府禁用抖音，称其鼓励色情、使儿童用户容易受到性侵犯者伤害。此前一名个人发起公共利益诉讼，要求实施禁令。

信息技术部一位官员称，联邦政府已经致函苹果和谷歌，要求其遵守邦法院的禁令。

周二晚间，平台上仍可下载抖音，但谷歌Play印度商店已将抖音下架。

谷歌在一份声明中表示，不会对个别应用(APP)置评，但会遵守当地法律。苹果未回复置评请求。抖音未立即回复对谷歌上述举措置评的请求。

抖音允许用户创建和分享具有特效的短视频，其在印度非常受欢迎，但印度一些政界人士批评其内容不合适。

APP分析公司Sensor Tower在2月指出，抖音在印度的下载次数在2.4亿次以上。2019年1月，安装抖音的印度用户有3000多万，是上年同期的12倍以上。

抖音稍早在一份声明中称，相信印度司法系统，而且“乐观认为将有一个让数以百万计的”用户欢迎的结果。抖音未对该印度法院的决定进一步置评。

抖音在印度有250多位员工，并表示随着业务扩张，计划增加投资。