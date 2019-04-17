印度尼西亚大选的投票工作结束

（早报讯） 印度尼西亚大选的投票工作已于西部时间下午1时（新加坡时间下午2时）结束。选委会要好几个星期后才宣布正式成绩，不过印尼有名的“快算”在2014年大选投票结束后约40分钟就有了初步成绩。

印尼东部的投票站是于上午7时（新加坡时间6时）开放，西部的投票站于下午1时（新加坡时间下午2时）关闭。

印尼总统佐科夫妇在雅加达时间今天上午10时（新加坡时间上午9时）抵达投票站投票。佐科此次面对的主要对手是他在2014年大选中的老对手——大印尼行动党主席、退役将军普拉博沃。普拉博沃在卫星城市茂物投票。

此次大选投票是世界上最大规模的单日投票工作。1亿9500多万的选民有资格在国家和地区立法议会选举中投票，他们分别在80余万个大小投票站投票，投票选出国家正副总统以及国会、省县议会议员和地方代表理事会成员。候选人达24万5000多名。

有1万7000个岛屿的印尼的政府调动近35万0000名警察和士兵支援遍布全国的160万准军事人员，确保投票顺利进行。

中国通讯社引述近期的民调报道，现任总统佐科及其竞选搭档马鲁夫·阿明持续保持领先优势，连任可能性较大。有分析人士认为，尽管佐科面临反对派攻击以及部分舆论批评，但过去一个任期内良好的执政成绩将成为他寻求连任的最大底气。