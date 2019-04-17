为5G手机芯片 苹果放下恩怨与高通和解

（早报讯）不管苹果公司有多不喜欢高通公司的处事方式，但为了主打产品iPhone，还是豁出去与高通结束了长达两年的法律纠纷。

彭博社报道，苹果需要能让iPhone连接第五代无线系统（5G）的芯片，否则会被竞争对手甩在身后。苹果曾将希望寄于英特尔，但最近决定这家潜在的5G供应商难以担当此任。

于是，苹果重回高通身边，突然了断了关于专利、零件成本和iPhone一个最关键部件专利使用费的长期法庭争斗。调制解调器或基带处理器，可将所有iPhone和一些iPad和Apple Watch连接到蜂窝网络和移动互联网。

在这场争斗中，苹果指责高通收取的技术专利费过高，却淡化了调制解调器和高通公司发明的重要性。就在周二宣布和解之前，苹果的律师还在圣地亚哥法庭上称，调制解调器只不过是连接到互联网的一种方式。但实际上，高通的调制解调器却在引领着移动互联网的一次潜在变革--要是没有它们，苹果早就得奋力追赶了。

在个人电脑芯片市场雄踞一方的英特尔，几十年来在移动领域却是苦苦挣扎。英特尔本来承诺明年将推出5G手机芯片，但在苹果与高通和解数小时后，失去重要移动客户的英特尔宣布，计划退出5G智能手机调制解调器业务。