印尼法院：雅加达投票结束两小时才能发布快算

（早报讯）印度尼西亚今天举行的总统与各级议会选举在雅加达的投票时间已经结束。不过宪法法院周二宣判，各民调机构必须在雅加达时间周三下午3时（新加坡时间下午4时）之后，才能发布此次总统与各级议会选举的“快算”结果，以免影响尚未投票选民的权益。

宪法法院九司周二审理当地民调机构印尼公共意见研究协会（AROPI）挑战2017年选举法令后，做出以上裁决。宪法法院法官恩妮代表九司宣判时表示，九司一致驳回印尼公共意见研究协会的诉求，并指选举法令相关规定是合法的。

选举法令规定从三天冷静期到投票结束后两小时，都不能有任何竞选活动，也不能发布民调或任何可能影响选举的信息。印尼公共意见研究协会入秉宪法法院挑战这项规定，并指它侵害宪法赋予民众的知情权。

印尼有东部、中部和西部三个时区。雅加达属于西部时区。东部时区的巴布亚上午7时开始投票时，中部时区的巴厘岛是上午6时，西部时区的雅加达是上午5时。雅加达下午1时结束投票时，巴厘岛是下午2时，巴布亚是下午3时。

换句话说，西部时区与东部时区时间相差两小时。若快算结果在东部时区下午3时公布，雅加达时间是下午1时，这将抵触选举法令相关规定。

恩妮说，宪法法院认为所有有关选举结果的信息，必须等到西部时区选民投票结束后两小时，也就是雅加达时间下午3时才能公布。这是为了避免影响西部时区选民的法定权益。“先进的数码科技更容易散播快算结果，但这可能影响（尚未投票的）选民。”

恩妮指选举法令相关规定并未侵害宪法赋予民众的知情权，因为相关规定只是将快算结果延缓两小时，但却能保护民众的投票权益，并确保选举的自由与公平。

快算（quick count）又称“快速计票”，通常由私人民调机构进行。调查单位按中央统计局普查的人口、城乡、性别、年龄、宗教等资料，在各投票站以面访方式抽样调查1000至2000名选民，其调查结果比出口民调更准确。