印尼六家主要民调机构快算显示佐科领先10%

（早报讯）印度尼西亚六家主要民调机构公布的快算结果显示，在已经计算的四五成选票中，总统佐科与副手马洛夫的得票率都超过54%，挑战者普拉博沃与桑迪阿加组合则获得44%左右的选票。佐科领先约10个百分点。

《罗盘报》研发中心（Litbang Kompas）周三下午4时许发布的信息显示，已计算的42.35%选票中，佐科获得55.63%，普拉博沃获得44.37%。佐科领先11.26%。

民调机构印尼晴雨表（IndoBarometer）快算了46.64%选票后发现，佐科得票54.95%，普拉博沃45.05%，佐科领先9.9%。

赛夫姆贾尼研究与咨询机构（SMRC） 公布的结果则是在46.64%已算选票中的55.28%支持佐科，普拉博沃获得44.72%选票，佐科领先10.56%。

民调机构“政治指标”（Indikator Politik）指出，已算的46.57%选票中，佐科获得55.89%选票，普拉博沃得票44.11%，佐科领先11.78%。智库“政治宪章”（Charta Politika）的数据显示，佐科在已算的52.31%选票中获得54.48%支持，普拉博沃为45.52%，佐科领先8.96%。

民调机构民意追踪（Poltracking）的快算结果则显示，已算的55.90%选票中，佐科得票率为56.49%，普拉博沃43.51%，佐科领先12.98%。