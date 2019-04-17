甲首长指皇京港工程不受影响

（早报讯）马来西亚马六甲州首席部长阿德里说，虽然马六甲皇京港发展商凯杰发展私人有限公司被联邦政府取消港口营运执照，但皇京港发展工程不受影响，仍可按照计划进行。

《星洲日报》报道，他周二受询时说，有关皇京港被停工的课题，同样不存在。

他强调，联邦政府取消皇京港发展公司港口营运执照，对甲州政府来说，其实并不是课题。“就如我早前说的，皇京港填海计划依旧能照常展开。”

他说，其实皇京港发展公司与联邦政府之间的争议课题，主要关系到执照等问题，因此 就交由该公司与联邦政府寻求解决方案。“在甲州政府方面，我们与皇京港方面的（协议），是经过协商达致，我们听取发展商的意见，彼此一直都在启动讨论程序。”

他说，他在上周才与皇京港发展商讨论，为数项涉及土地问题寻求解决方案，特别是第三岛的填海工程。“这是因为根据合约，第三岛是填海形成的岛屿，不过，若依照最新的图测，它是采用两种方式造成，也就是岛的部分地带属于填海，另一部分则属非填海区，以致有关合约也需要跟进修改。”

他指出，州政府准备与发展商进行磋商，聆听后者的看法和意见，若真正需要另草拟一份新合约，州政府也会同意这么做。

据报道，皇京港发展商凯杰发展私人有限公司（KAJ）已经入禀司法审核，挑战交通部长陆兆福取消该公司港口营运执照的决定，并索取高达1390亿令吉赔偿。

马六甲皇京港计划（Melaka Gateway）价值约430亿令吉，占地566公顷，将兴建马六甲国际邮轮码头、商业中心及海事工业园。该计划涉及的范围包括一主要岛屿与三个人造岛，业务涵盖旅游、商业、产业及海事发展，原本预计在2025年完工。