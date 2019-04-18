印尼军警警告不可破坏民主程序

（早报讯）印度尼西亚本次总统与各级议会选举周三投票结束后，一些政党支持者频频在社交媒体放话指选举不公并将“抗争到底”。印尼军方与警方对这类言论丝毫不敢掉以轻心，并严厉警告任何不满选举结果者只能依法向相关单位申诉，否则军警将对任何违法及破坏民主程序者严惩不贷。

印尼国民军总司令哈迪与警察总长狄托周四上午在全国警察总部开会后联合召开记者会。哈迪表示，这次选举已经和平顺利的举行了，选举过程基本上平静，没有任何突发事件。

他说，选举委员会的计票工作正在进行着，任何人若对选委会过后公布的计票结果不满，可在规定时间内向选委会甚至宪法法院申诉。他表示，这次选举就是人民的声音，任何人若想以任何方式破坏这种民主程序，必须先过印尼国民军这关。

狄托接着表示，这次选举过程警方并未接获太多投报，只有一些投票站出现零星纠纷，但很快就处理了。

他说，根据选委会初步统计，这次的投票率超过八成，也就是约有1.4亿选民周三投了票。他说，这么高的投票率显示这是一次具有公信力的选举，当选者因此也确实是受到选民认可的。

他表示，任何企图以非法方式改变这种选举结果者，其实是背叛人民投选的结果，警方决不允许违法者为所欲为。他说，警方将于军方严密配合，严打任何企图干扰民主程序者。